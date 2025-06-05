В Туркменском государственном университете проведен конкурс научных проектов

3 июня в Туркменском государственном университете имени Махтумкули была проведена церемония награждения победителей конкурса научных проектов, посвященного Дню науки.

В конкурсе принимали участие научные организации, молодые преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

На конкурс было представлено около 100 различных моделей, программного обеспечения, продуктов, веб-сайтов, 3D-анимаций, оборудования и приборов.

В рамках мероприятия была организована выставка книг, учебников и монографий. Украсили торжественную церемонию песни в исполнении вокалистов университетского Культурного центра «Багтыярлык овазлары».

На церемонии выступили руководители и преподаватели Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

Победителям и призерам конкурса были вручены дипломы, почетные грамоты и памятные подарки от первичной профсоюзной организации университета.