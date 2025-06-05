В Ашхабаде к концу 2025 года откроют Региональный центр климатических технологий

Региональный центр климатических технологий для стран Центральной Азии может быть открыт в Ашхабаде уже к концу этого года. Об этом заявил сегодня на заседании круглого стола в преддверии Международной научно-практической конференции TESC 2025 советник по вопросам климата МИД Туркменистана Махтумкули Акмурадов. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Как пояснил Махтумкули Акмурадов, основная идея центра заключается в поиске и привлечении новых технологий для адаптации сельского хозяйства и управления водными ресурсами в условиях меняющегося климата. Центральная Азия сталкивается с серьёзными проблемами, такими как уменьшение водных ресурсов. Наблюдается значительное и ускоряющееся таяние ледников, питающих регион. Это подчёркивает острую необходимость в новых технологиях рационального использования воды и адаптации к изменяющимся условиям.

Финансирование центра будет осуществляться поэтапно. Первые три года его будет полностью финансировать правительство Туркменистана, что было подтверждено на высоком уровне. В дальнейшем планируется переход на независимую систему финансирования за счёт различных фондов. Уже сейчас наблюдается значительный интерес со стороны международных фондов, в том числе «зелёных» и климатических, готовых внести свой вклад в подготовку и открытие центра.

Центр будет способствовать безвозмездной передаче технологий странам Центральной Азии.

Ожидается, что по мере развития Центр станет ключевым элементом в переходе стран ЦА на «зеленую» энергетику и обеспечении устойчивого развития региона, отмечает источник.