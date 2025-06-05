В Ашхабаде в рамках TESC 2025 прошел круглый стол ООН

Сегодня в преддверии Международной научно-практической конференции «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий в разработке месторождений углеводородов» состоялся высокоуровневый круглый стол ООН на тему «Поддержка разработки политики и национального потенциала для перехода к зеленой энергетике в Туркменистане».

Мероприятие объединило ключевые заинтересованные стороны для обсуждения устойчивого энергетического будущего страны. В роли модератора выступил Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко.

Круглый стол стал открытой платформой для диалога между представителями государственных структур, международных организаций, научных кругов и молодыми Послами ЦУР, сообщается в пресс-релизе ООН.

Дмитрий Шлапаченко в своем выступлении подчеркнул, что переход к «зеленой» энергетике — это не только экологическая необходимость, но и шанс модернизировать экономику Туркменистана, улучшить здоровье населения и создать новые рабочие места.

«Это инвестиции в более чистое, инклюзивное и устойчивое будущее», — отметил он.

Также он сообщил, что Страновая команда ООН мобилизовала $250 000 стартового финансирований из Совместного фонда ЦУР на запуск Совместной программы ООН по переходу к зеленой энергетике в Туркменистане, сосредоточенной на:

Усилении правовых и политических рамок в сфере возобновляемой энергетики,

Сокращении выбросов, особенно метана, в энергетическом секторе,

Укреплении институционального и технического потенциала для эффективного управления переходом.

Участники круглого стола отмечали, что значимый прогресс возможен только при тесном сотрудничестве между секторами и с международным сообществом. Было отмечено, что ЕЭК ООН, ЮНЕП, ПРООН, ЮНОПС, ЭСКАТО, а также Азиатский банк развития, Всемирный банк, ЕС и Посольство США играют важную роль в продвижении климатической стратегии Туркменистана, мобилизации зеленого финансирования и внедрении новых технологий.

Особую ценность добавили выступления молодых Послов ЦУР Туркменистана, которые призвали к более инклюзивной климатической политике, расширению пространства для инноваций и активному участию гражданского общества, подчеркнув важность молодежи как движущей силы устойчивого будущего.

Мероприятие завершилось общей готовностью ускорить переход Туркменистана к «зеленой» энергетике. Для этого должны быть задействованы совместные усилия и устойчивое партнерство на национальном и международном уровнях.