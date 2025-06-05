В Авазе стартовал международный фестиваль танца и фольклора

В первые дни лета участники международного фестиваля танца и фольклора «Аваза — край дружбы» из дружественных стран прибыли в столицу, а вчера железнодорожным транспортом отправились в Балканский велаят. Гостей встретили в соответствии с традициями туркменского гостеприимства с хлебом-солью и песнями.

Участники фестиваля на железнодорожной станции Туркменбаши и в оздоровительно-развлекательном центре «Даянч» национальной туристической зоны «Аваза» посмотрели выступления детского танцевального и фольклорного коллектива «Каспийские жемчужины», вокальной группы «Толкун» и фольклорного ансамбля «Сумбар» Балканского велаята.

Разнообразие национальных костюмов и мелодичное звучание народных инструментов еще больше усилили интерес гостей к туркменскому искусству. Особенно запомнилось совместное исполнение танца «Куштдепди», включенного в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Международный фестиваль танца и фольклора «Аваза — край дружбы», который открылся сегодня, 4 июня, на туркменском берегу Каспия, обещает быть насыщенным интересными и радостными событиями.

Стоит отметить, что в фестивале приимут участие около 60 представителей из: Ирана, Таджикистана, Узбекистана и Индии, которые представят свои выступления.