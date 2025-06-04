Туркменские каратисты завоевали 6 золотых медалей в Самарканде

Сборная Туркменистана по киокушинкай карате успешно выступила на международном турнире в Самарканде, который проходил с 30 мая по 1 июня 2025 года. Спортсмены завоевали в общей сложности 15 медалей.

В мужских категориях туркменские каратисты показали высокие результаты. Сулеймандурды Сахедов одержал победу в весовой категории до 70 кг, а Мейлис Пашакулиев стал чемпионом в категории до 90 кг. Мырат Экаев завоевал серебряную медаль в тяжелой весовой категории свыше 90 кг.

Юниорская сборная также продемонстрировала отличную подготовку. Среди юношей 14-15 лет золотую медаль в категории до 60 кг завоевал Егенмырадов Багтыяр. Бронзовые награды получили Довлетмырадов Ылхам (свыше 60 кг) и Яздурдыев Яздурды (до 50 кг).

В женском юниорском разделе особенно отличилась категория свыше 55 кг среди девушек 14-15 лет, где Пэвиева Лачин заняла первое место, а Сапармырадова Гулнур — второе. Аннамурадова Гурбанбиби завоевала серебряную медаль в категории до 45 кг.

Среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 55 кг туркменские спортсмены заняли весь пьедестал почета: золото досталось Омарову Акмырату, серебро — Довлетову Даянчу, бронзу — Ноникову Сойенчу.