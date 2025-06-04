Туркменские дипломаты организовали велопробеги в Грузии, Турции и Индии

Дипломатические представительства Туркменистана в Грузии, Турции и Индии провели велопробеги, посвященные Всемирному дню велосипеда, Международному году мира и доверия, а также 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В Грузии маршрут велопробега пролегал по улицам Тбилиси и древнего города Мцхета. В мероприятии приняли участие представители Национальной федерации велоспорта Грузии, местные спортсмены и тренеры.

Выступая перед участниками, посол Туркменистана в Грузии Довлетмырат Сейитмаммедов подчеркнул особое значение праздника в условиях глобального изменения климата. Он отметил, что Всемирный день велосипеда, учрежденный ООН по инициативе Туркменистана, открывает широкие возможности спорта как посланника дружбы и способствует бережному отношению к окружающей среде.

Аналогичное мероприятие прошло в Турции на специальной велодорожке на берегу озера Эймир близ Анкары. Посол Мекан Ишангулыев отметил, что принятие по инициативе Туркменистана резолюции Генассамблеи ООН об учреждении Всемирного дня велосипеда свидетельствует о высокой оценке мировым сообществом усилий страны по развитию спорта и формированию экологической культуры общества. В велопробеге участвовали сотрудники дипмиссии, представители туркменской диаспоры, турецкие СМИ и студенты.

В Нью-Дели в велопробеге наряду с дипломатами приняли участие туркменские студенты, обучающиеся в индийских вузах. По завершении мероприятия для молодежи провели просветительские беседы о значимых событиях, связанных с Международным годом мира и доверия и юбилеем туркменского нейтралитета.

Всемирный день велосипеда был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году по инициативе Туркменистана. Праздник направлен на продвижение велосипеда как недорогого и надежного вида транспорта, способствующего охране окружающей среды и поддержанию здоровья населения.