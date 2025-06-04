Туркменистан отметит Всемирный день окружающей среды международной конференцией TESC 2025

5 июня ежегодно отмечается как Всемирный день окружающей среды. Именно в этот день в Ашхабаде, в Научно-исследовательском институте природного газа Государственного концерна «Туркменгаз» состоится международная научно-практическая конференция «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов» (TESC 2025).

Форум призван стать ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития энергетического сектора, обмена передовым опытом и выработки практических решений в области снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Предварит основное пленарное заседание проведение двух встреч за «круглым столом», посвящённых критически важным аспектам устойчивого развития и технологическим инновациям в нефтегазовой отрасли, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В первой сессии конференции участники обсудят энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты в разработке углеводородных ресурсов.

Вторая сессия посвящена теме человеческого капитала как движущей силы экологической ответственности. На сессии рассмотрят использование профессиональных знаний и инноваций для решения проблемы выбросов метана и CО2.

Помимо насыщенной программы сессий, делегатам форума будет предоставлена возможность принять участие в заранее согласованных встречах в формате B2G (Business-to-Government) с высшим руководством нефтегазового сектора Туркменистана. Данный формат позволяет участникам получить прямой доступ к информации о текущих и будущих проектах, а также представить свои предложения и решения.

TESC 2025 является значимым событием, подтверждающим стратегическую роль Туркменистана в обеспечении энергетической безопасности при одновременном соблюдении высоких стандартов экологической ответственности. Данный форум призван способствовать укреплению международного сотрудничества и обмену передовым опытом в области устойчивого развития мировой нефтегазовой индустрии.