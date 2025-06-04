Президент Туркменистана возглавил массовый велопробег в Ашхабаде

3 июня в Туркменистане широко отмечался Всемирный день велосипеда. В Ашхабаде по случаю международного праздника был организован массовый велопробег, в котором принял участие Президент Сердар Бердымухамедов, пишет TDH.

Велопробег стартовал с Тропы здоровья. В мероприятии приняли участие Председатель Меджлиса, члены правительства, руководители министерств и ведомств, городского хякимлика, общественных организаций и СМИ, а также ректоры вузов. К велопробегу присоединились главы и представители дипломатических миссий международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

Среди участников – воспитанники Дворца Döwletliler köşgi, учащиеся Школы подготовки юных олимпийцев и общеобразовательных школ, члены сборной команды страны по велоспорту, студенты и представители общественности.

Президент дал старт массовому велопробегу, после чего колонна участников начала движение по маршруту, проходящему через столичные проспекты Арчабил и Битарап Туркменистан. Участники велопробега следовали по широким проспектам столицы, наслаждаясь свежим утренним воздухом и живописными видами предгорий Копетдага.

В ходе мероприятия глава государства поручил заместителю председателя Кабинета министров Т. Атахаллыеву контролировать реализацию Национальной лесной программы для улучшения экологической обстановки в стране. Вице-премьер Б. Аннамаммедов доложил Президенту о мерах по развитию и благоустройству столицы.

Глава Туркменистана подчеркнул важность успешной реализации задач, обозначенных в Концепции развития Ашхабада, и распорядился держать под постоянным контролем модернизацию городской инфраструктуры и создание комфортных условий для граждан.

Велопробег завершился у Дворца Рухыет, где участники отметили значимость принятой по инициативе Туркменистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда.