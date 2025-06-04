Представители Туркменистана приняли участие в фестивале «Эпосы народов мира» в Кыргызстане

Заслуженный бахши Кервен Ёвбасаров и мастер-зергер Шазада Оразбердыев представляли Туркменистан на VIII Всемирном фестивале «Эпосы народов мира», который проходил в Кыргызстане и был посвящен 130-летию манасчи (народного сказителя) Саякбая Каралаева. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Фестиваль объединил на одной площадке известных певцов и сказителей из Алтая, Калмыкии, Дагестана, Тувы, Якутии, Хакасии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Франции и Туркменистана.

Для участников и гостей фестиваля была организована международная выставка декоративно-прикладного искусства и народного творчества.

В рамках своего участия в форуме Кервен Ёвбасаров исполнил фрагменты эпоса «Гёроглы», а ювелир Шазада Оразбердыев представил коллекцию женских украшений.

Программа фестиваля включала дегустацию блюд национальной кухни, просмотр спектакля «Тайтору» в Кыргызском национальном театре «Манас», показ художественного фильма «Песнь древа». Также в рамках фестиваля прошли международные конкурсы «Лучшая юрта», «Стиль кочевника», «Лучший сказитель», был организован Международный симпозиум на тему «Универсальная природа эпоса: типология и базовые этнические модели» и другие мероприятия.

В течение трёх дней на центральной площади исполнялись фрагменты выдающихся эпосов и дестанов, поэтические поэмы и сказания, раскрывающие неповторимый колорит каждого народа.

Завершился фестиваль театрализованным гала-концертом и награждением победителей конкурсов, отмечает источник.