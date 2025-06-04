Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Князю Монако

30 мая чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Княжестве Монако (с резиденцией в Париже) Максат Чарыев вручил верительные грамоты Князю Монако Альберу II.

Церемония вручения состоялась в Княжеском дворце Монако, сообщает МИД Туркменистана.

Посол передал Альберу II тёплые приветствия и наилучшие пожелания от руководства Туркменистана.

Князь Монако передал ответные тёплые приветствия, а также выразил наилучшие пожелания в адрес туркменского народа.

В рамках встречи Максат Чарыев вручил Князю официальные приглашения на участие в Международном форуме высокого уровня, который состоится 12 декабря в Ашхабаде, а также в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), которая пройдёт в августе в Авазе.