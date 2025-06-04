В Улан-Баторе состоялся совместный концерт мастеров искусств Туркменистана и Монголии

В рамках государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Монголию в Государственном академическом театре оперы и балета Улан-Батора состоялся совместный концерт мастеров искусств двух стран, сообщает TDH.

«Этот яркий творческий праздник стал зримым символом приверженности наших государств и народов традиционным отношениям дружбы и плодотворного сотрудничества», – говорится в сообщении.

В рамках культурной программы визита для членов туркменской делегации была организована экскурсия в Национальный музей Монголии.