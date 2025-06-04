В Туркменистане стартовал летний сезон школьных каникул

2 июня в Туркменистане официально стартовал летний сезон каникул.

По этому случаю во Дворце «Мекан» в Ашхабаде состоялись торжественные мероприятия по отправке детей в детские оздоровительные центры, расположенные в Гёкдере. В велаятах детей проводили на отдых из районных центров, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Представители старшего поколения пожелали детям радостных летних каникул. Музыкальные выступления творческих коллективов украсили мероприятия.

После торжественной церемонии проводов автобусы с детьми отправились в детские оздоровительные центры, где прибывших маленьких постояльцев также тепло встречали.