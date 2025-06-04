В оздоровительных центрах Туркменистана только в одну смену отдохнут свыше 10 428 детей

В летний сезон каникул в Туркменистане созданы все условия для того, чтобы дети могли достойно отдохнуть, укрепить свое здоровье, весело и с пользой провести время. Детей уже приняли на отдых ряд детских оздоровительных центров (ДОЦ) в Гёкдере близ Ашхабада, а также ДОЦ в велаятах страны и в Авазе.

В течение 3 месяцев все ДОЦ в Гёкдере и велаятах будут работать в 3 смены по 20 дней каждая, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В Гёкдере только в одну смену отдохнут 7 145 детей со всей страны.

В ДОЦ, расположенных в велаятах, в одну смену отдохнут 1500 детей со всей страны.

Детские оздоровительные центры, расположенные в Национальной туристической зоне «Аваза», будут работать в 4 смены, каждая продолжительностью 10 дней. И в этих центрах за одну смену будет организован отдых 1783 детей из разных уголков страны.

В течение сезона при Министерстве образования Туркменистана будет действовать Координационная группа, которая будет руководить работой, связанной с проведением летнего отдыха детей и подростков в ДОЦ. На основе рекомендаций, полученных от министерств и общественных организаций, Министерство образования Туркменистана подготовило комплексный план культурно-массовых, развлекательных, развивающих и спортивно-оздоровительных мероприятий.

В соответствии с планом в ДОЦ будет проведено большое количество разнообразных мероприятий, в том числе будут организованы увлекательные экскурсии, выставки и творческие встречи, отмечает источник.