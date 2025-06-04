В Ашхабаде объявлен набор на летние курсы персидского языка

Культурный центр посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане объявил о начале записи на бесплатные курсы персидского языка и литературы на летний период. Занятия начнутся 23-24 июня.

Как сообщили в культурном центре, приглашаются все желающие изучать персидский язык. Запись на обучение продолжается ежедневно, кроме выходных дней, до 16 июня включительно.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: 93-42-11, 93-42-09.

Адрес центра: г. Ашхабад, проспект Махтумкули, 100.