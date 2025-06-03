Экспорт туркменских товаров превысил $1,3 млн на торгах ГТСБ

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана объем экспортных операций составил более 1 миллиона 367 тысяч долларов США. Всего на минувшей неделе было зарегистрировано 23 сделки с участием как зарубежных, так и отечественных предпринимателей, сообщает TDH.

Основными покупателями туркменской продукции на экспорт выступили деловые круги из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Турции. Представители ОАЭ и Афганистана приобрели сжиженный газ, произведенный на технологических установках государственного концерна «Türkmenhimiýa». Турецкие предприниматели закупили партию очищенных хлопчатобумажных отходов.

Внутренний рынок также продемонстрировал высокую активность. Отечественные бизнесмены закупили широкий спектр продукции: нефтяной дорожный битум, полипропилен и базовое масло производства ГК «Türkmennebit», а также портландцемент, хлопчатобумажную пряжу и ткань, отходы текстильного производства. Совокупная стоимость внутренних сделок превысила 88 миллионов 437 тысяч манатов.