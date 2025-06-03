Туркменские специалисты изучили опыт Узбекистана по зеленым технологиям

Делегация туркменских экспертов завершила ознакомительную поездку в Узбекистан, которая проходила с 20 по 25 мая 2025 года в рамках проекта «Европейский Союз за зелёное развитие Туркменистана», софинансируемого ЕС и Министерством иностранных дел Германии. Главной задачей визита стала подготовка к запуску пилотного проекта по очистке дренажных вод и использованию солнечной энергии в ирригационных системах, сообщил Turkmenportal представитель GIZ.

В поездке приняли участие представители Министерства энергетики Туркменистана, Научно-производственного центра по возобновляемым источникам энергии и Государственного энергетического института. Делегация посетила Каракалпакстанское отделение Академии наук Узбекистана, Молодежный технопарк в Нукусе, Международный инновационный центр Аральского моря, а также высшие учебные заведения и промышленные предприятия Ташкента.

Туркменские специалисты изучили передовые технологии использования микроводорослей для биоочистки воды, методы адаптации к изменению климата и производство солнечных панелей. Полученные знания будут применены в пилотном проекте, который реализуется на базе научно-производственного центра в городе Мары. Проект основан на Меморандуме о взаимопонимании, подписанном в мае 2024 года между Министерством энергетики Туркменистана, концерном «Туркменгаз» и немецкой организацией GIZ.

Представитель Министерства энергетики Туркменистана отметил важность международного обмена опытом для развития экологически чистых технологий и обеспечения экологической безопасности страны. Проект рассчитан на 2024-2028 годы и направлен на поддержку Туркменистана в достижении целей устойчивого развития и перехода к зеленой экономике.