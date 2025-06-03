По итогам визита Президента Туркменистана в Монголию подписали 14 документов

Туркменистан и Монголия подписали 14 документов о расширении двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, образовании и здравоохранении в рамках государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Монголию. Перед этим главы обоих государств подписали совместное заявление, пишет TDH.

Церемония подписания прошла в присутствии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

В числе подписанных документов: