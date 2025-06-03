По итогам визита Президента Туркменистана в Монголию подписали 14 документов
Туркменистан и Монголия подписали 14 документов о расширении двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, образовании и здравоохранении в рамках государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Монголию. Перед этим главы обоих государств подписали совместное заявление, пишет TDH.
Церемония подписания прошла в присутствии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и главы Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.
В числе подписанных документов:
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии о создании Комиссии по двустороннему сотрудничеству;
- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Монголии на 2026–2027 годы;
- Рамочное Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии об экономическом сотрудничестве;
- Среднесрочная Программа развития сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Монголии в области торговли, экономики и инвестиций на 2026–2028 годы;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии по сотрудничеству в области лёгкой промышленности;
- Соглашение между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования Монголии о сотрудничестве в области образования;
- Меморандум о сотрудничестве между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Монгольским национальным университетом медицинских наук в области образования и здравоохранения;
- Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Школой политических наук, международных отношений и общественного управления при Национальном университете Монголии;
- Меморандум между хякимликом города Ашхабад и мэрией города Улан-Батор об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Улан-Батор;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Национальным музеем Монголии;
- Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и Монгольской академией наук;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Национальным телевидением Монголии по сотрудничеству в области телерадиоканалов;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным информационным агентством Туркменистана (TDH) и Монгольским национальным информационным агентством «MONTSAME».