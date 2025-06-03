Посольство Туркменистана организовало праздник в Центре для детей-инвалидов Минска

Посольство Туркменистана в Минске провело мероприятие в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов, посвятив его Международному году мира и доверия.

Встреча прошла в теплой дружественной атмосфере, подарив детям радостные моменты и новые знания о Туркменистане. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

В мероприятии приняли участие директор центра Людмила Кондрашова, Посол Туркменистана Назаргулы Шагулыев, представитель Исполнительного комитета СНГ Елена Шамаль, сотрудники Посольства и туркменские студенты, обучающиеся в Беларуси.

Людмила Кондрашова, открывая встречу, поделилась своими впечатлениями от участия в Международной конференции в городе Аркадаг, посвященной вопросам мира и доверия во имя детей.

Посол Назаргулы Шагулыев рассказал детям о национальных традициях и ценностях Туркменистана, подчеркнув глубокое уважение к историческому наследию.

Видеоролик продемонстрировал ребятам впечатляющие достижения Туркменистана за годы нейтралитета.

Туркменские студенты, обучающиеся в вузах Минска, исполнили народные песни и зажигательный национальный танец «куштдепди», чем вызвали неподдельный восторг на лицах детей.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка, знакомящая детей с богатой историей, искусством, природой и современной архитектурой Туркменистана.

Эта встреча стала еще одним проявлением дружбы и стремления к миру и доверию, подарив детям Республиканского реабилитационного центра радость общения и новые позитивные впечатления, отмечает источник.