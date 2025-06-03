Министр охраны окружающей среды Туркменистана провел ряд двусторонних встреч в Душанбе

На полях Международной конференции высокого уровня по защите ледников в Душанбе делегация Туркменистана во главе с министром охраны окружающей среды Ч.Бабаныязовым провела ряд двусторонних встреч, направленных на развитие международного экологического взаимодействия.

Как сообщается на сайте туркменского дипведомства в Таджикистане, 29 мая состоялась встреча с исполнительным директором Зелёного климатического фонда г-жой Мафалдой Дуарте. В ходе встречи были обсуждены вопросы продвижения новых инициатив в сферах борьбы с опустыниванием, рациональное использование водных ресурсов и повышение потенциала национальных гидрометеорологических служб.

30 мая глава туркменской делегации встретился с государственным министром Японии по иностранным делам г-ном Фуджии Хисаюки. Были рассмотрены перспективы двустороннего экологического сотрудничества. Отдельно была подчеркнута значимость недавно подписанного Меморандума о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Исследовательской инициативой университета Чуо Японии. Документ предусматривает сотрудничество в области совершенствования национального кадастра парниковых газов и укрепления отчётности в рамках Парижского соглашения.

В рамках конференции также состоялись переговоры с Генеральным секретарём Организации экономического сотрудничества г-ном Асадом Маджидом Ханом. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития экологического партнёрства в рамках ОЭС и поддержки новых региональных инициатив.