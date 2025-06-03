Заселение в дома Аркадага должно происходить последовательно – глава Халк Маслахаты

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал указания о необходимости ответственного подхода к заселению граждан в новые жилые дома города Аркадаг, сообщает TDH.

«К вопросам заселения в современные жилые дома города Аркадаг следует подходить очень ответственно, последовательно, в соответствии с требованиями времени», – отметил Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего совещания в новом городе.

В субботу в городе Аркадаг состоялось совещание с участием председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова и хякима города Аркадаг Г.Маммедовой. Хяким города отчиталась о ходе работ по заселению граждан в современные жилые дома повышенной комфортности. По итогам заслушанного доклада Национальный Лидер подчеркнул важность соблюдения всех процедур и стандартов при размещении жителей в новых жилых комплексах.