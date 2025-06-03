Генконсульство Туркменистана провело в Казани велопробег

Сегодня Генеральное консульство Туркменистана в Российской Федерации провело в Казани велопробег, приуроченный к Всемирному дню велосипеда.

Велопробег проходил от экстрим-парка «Урам» на берегу реки Казанка до Казанского Кремля. В акции приняли участие сотрудники дипмиссии и туркменские студенты, обучающиеся в Казани, сообщается на сайте генконсульства.

Глава дипмиссии Туркменистана в Казани выступил перед участниками велопробега. Он отметил, что спортивная дипломатия — одно из важных направлений внешнеполитической стратегии, проводимой руководством Туркменистана, играет важную роль в укреплении мира и дружественного сотрудничества. В этой связи было подчеркнуто, что укрепление международного сотрудничества в сфере спорта, пропаганда здорового образа жизни, формирование экологической культуры играют важную роль в воспитании молодежи.