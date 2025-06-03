В Туркменском архитектурно-строительном институте провели праздник для детей педагогов

В Туркменском государственном архитектурно-строительном институте по случаю Международного дня защиты детей провели мероприятие для детей преподавателей и сотрудников вуза.

Дети активно принимали участие в различных конкурсах: читали стихи на иностранном языке, пели песни, исполняли туркменские национальные танцы, рисовали на асфальте, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Студенты института, облачившись в костюмы сказочных персонажей и героев мультфильмов, придали мероприятию особый праздничный колорит. Украсило мероприятие и выступление вузовского творческого коллектива «Bagtyýarlyk binasy».

Также были организованы спортивные состязания: бег, перетягивание каната, эстафеты и другие.

Никто из детей и гостей мероприятия не остался без внимания и наград.