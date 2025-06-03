В Туркменистане идет набор на тренинги для будущих менеджеров по продажам в логистике

В Туркменистане запущена новая образовательная инициатива по подготовке квалифицированных кадров для логистической отрасли. Хозяйственное общество «Маслахатлы чозгут» в партнерстве с ведущей международной логистической компанией объявило о начале набора участников на специализированные тренинги «Sales Manager» логистических услуг.

Программа направлена на формирование профессиональных компетенций в области продаж логистических услуг и развитие управленческих навыков. Участники получат возможность пройти интенсивное обучение под руководством ведущих экспертов отрасли.

Особенностью программы станет проведение финального питч-дня, где участники смогут продемонстрировать приобретенные знания и навыки потенциальным работодателям. Лучшие выпускники курсов получат реальные предложения о трудоустройстве.

К участию в программе приглашаются граждане, владеющие туркменским, русским и английским языками. Приоритет отдается кандидатам с опытом работы в сфере продаж или логистики.

Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе в связи с ограниченным количеством мест. Заявки принимаются в электронном формате.