В Туркменистане ввели новые правила для спортивных соревнований

В Туркменистане ввели новые правила для спортивных соревнований

Государственный комитет Туркменистана по физической культуре и спорту утвердил новый порядок организации спортивных мероприятий, включая учебно-тренировочные сборы. Соответствующее постановление №169-Ö подписал председатель комитета А. Сапаров 21 апреля 2025 года.

Согласно новому документу, все спортивные соревнования в стране разделены на несколько уровней:

  • Международные соревнования — проводятся по решению международных спортивных организаций и Госкомитета
  • Общегосударственные соревнования — организуются в соответствии с единым календарным планом государственных и международных спортивных мероприятий
  • Отраслевые соревнования — проводятся министерствами и ведомствами по согласованию с Госкомитетом
  • Региональные соревнования — организуются на уровне велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, этрапов
  • Спортивные мероприятия спортивных организаций — проводятся спортивными клубами и специализированными учебно-спортивными учреждениями

Новый порядок устанавливает четкие временные рамки для согласования спортивных мероприятий:

Для общегосударственных соревнований:

  • Национальные федерации должны подавать положения не менее чем за 1 месяц до проведения
  • Госкомитет рассматривает документы в течение 10 рабочих дней
  • При наличии замечаний — 5 рабочих дней на доработку
  • Окончательное согласование — в течение 3 рабочих дней

Для региональных соревнований:

  • Подача положений — не менее чем за 20 календарных дней
  • Рассмотрение местными органами власти — 5 рабочих дней
  • Доработка при замечаниях — 5 рабочих дней
  • Утверждение — 3 рабочих дня

Документ детально регламентирует, что должно содержаться в положении о спортивных соревнованиях:

  • Цели и задачи соревнований
  • Участвующие организации и спортсмены
  • Порядок подачи заявок
  • Программа соревнований
  • Меры безопасности
  • Медико-санитарное и антидопинговое обеспечение
  • Порядок награждения победителей
  • Условия финансирования
  • Требования безопасности

Особое внимание в новом порядке уделено организации учебно-тренировочных сборов:

  • Количество, сроки и продолжительность сборов определяют спортивные организации совместно с соответствующими федерациями
  • Продолжительность сборов не должна превышать сроки, установленные в перечне видов спортивных мероприятий
  • Организаторы сборов обязаны обеспечить квалифицированными тренерами, врачами и вспомогательным персоналом
  • Обязательно соблюдение санитарных норм, требований пожарной и технической безопасности

Новый порядок устанавливает строгие требования к отчетности:

  • Судейские коллегии должны предоставлять протоколы соревнований и отчеты о проведении в течение 7 календарных дней
  • Аналогичные сроки установлены для отчетов об учебно-тренировочных сборах
  • За некачественное выполнение обязанностей судьи могут быть отстранены от судейства

Новый порядок вступил в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Туркменистана 29 мая 2025 года под номером 1879.