В Туркменистане ввели новые правила для спортивных соревнований
Государственный комитет Туркменистана по физической культуре и спорту утвердил новый порядок организации спортивных мероприятий, включая учебно-тренировочные сборы. Соответствующее постановление №169-Ö подписал председатель комитета А. Сапаров 21 апреля 2025 года.
Согласно новому документу, все спортивные соревнования в стране разделены на несколько уровней:
- Международные соревнования — проводятся по решению международных спортивных организаций и Госкомитета
- Общегосударственные соревнования — организуются в соответствии с единым календарным планом государственных и международных спортивных мероприятий
- Отраслевые соревнования — проводятся министерствами и ведомствами по согласованию с Госкомитетом
- Региональные соревнования — организуются на уровне велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, этрапов
- Спортивные мероприятия спортивных организаций — проводятся спортивными клубами и специализированными учебно-спортивными учреждениями
Новый порядок устанавливает четкие временные рамки для согласования спортивных мероприятий:
Для общегосударственных соревнований:
- Национальные федерации должны подавать положения не менее чем за 1 месяц до проведения
- Госкомитет рассматривает документы в течение 10 рабочих дней
- При наличии замечаний — 5 рабочих дней на доработку
- Окончательное согласование — в течение 3 рабочих дней
Для региональных соревнований:
- Подача положений — не менее чем за 20 календарных дней
- Рассмотрение местными органами власти — 5 рабочих дней
- Доработка при замечаниях — 5 рабочих дней
- Утверждение — 3 рабочих дня
Документ детально регламентирует, что должно содержаться в положении о спортивных соревнованиях:
- Цели и задачи соревнований
- Участвующие организации и спортсмены
- Порядок подачи заявок
- Программа соревнований
- Меры безопасности
- Медико-санитарное и антидопинговое обеспечение
- Порядок награждения победителей
- Условия финансирования
- Требования безопасности
Особое внимание в новом порядке уделено организации учебно-тренировочных сборов:
- Количество, сроки и продолжительность сборов определяют спортивные организации совместно с соответствующими федерациями
- Продолжительность сборов не должна превышать сроки, установленные в перечне видов спортивных мероприятий
- Организаторы сборов обязаны обеспечить квалифицированными тренерами, врачами и вспомогательным персоналом
- Обязательно соблюдение санитарных норм, требований пожарной и технической безопасности
Новый порядок устанавливает строгие требования к отчетности:
- Судейские коллегии должны предоставлять протоколы соревнований и отчеты о проведении в течение 7 календарных дней
- Аналогичные сроки установлены для отчетов об учебно-тренировочных сборах
- За некачественное выполнение обязанностей судьи могут быть отстранены от судейства
Новый порядок вступил в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Туркменистана 29 мая 2025 года под номером 1879.