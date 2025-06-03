В Туркменистане ввели новые правила для спортивных соревнований

Государственный комитет Туркменистана по физической культуре и спорту утвердил новый порядок организации спортивных мероприятий, включая учебно-тренировочные сборы. Соответствующее постановление №169-Ö подписал председатель комитета А. Сапаров 21 апреля 2025 года.

Согласно новому документу, все спортивные соревнования в стране разделены на несколько уровней:

Международные соревнования — проводятся по решению международных спортивных организаций и Госкомитета

Общегосударственные соревнования — организуются в соответствии с единым календарным планом государственных и международных спортивных мероприятий

Отраслевые соревнования — проводятся министерствами и ведомствами по согласованию с Госкомитетом

Региональные соревнования — организуются на уровне велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, этрапов

Спортивные мероприятия спортивных организаций — проводятся спортивными клубами и специализированными учебно-спортивными учреждениями

Новый порядок устанавливает четкие временные рамки для согласования спортивных мероприятий:

Для общегосударственных соревнований:

Национальные федерации должны подавать положения не менее чем за 1 месяц до проведения

Госкомитет рассматривает документы в течение 10 рабочих дней

При наличии замечаний — 5 рабочих дней на доработку

Окончательное согласование — в течение 3 рабочих дней

Для региональных соревнований:

Подача положений — не менее чем за 20 календарных дней

Рассмотрение местными органами власти — 5 рабочих дней

Доработка при замечаниях — 5 рабочих дней

Утверждение — 3 рабочих дня

Документ детально регламентирует, что должно содержаться в положении о спортивных соревнованиях:

Цели и задачи соревнований

Участвующие организации и спортсмены

Порядок подачи заявок

Программа соревнований

Меры безопасности

Медико-санитарное и антидопинговое обеспечение

Порядок награждения победителей

Условия финансирования

Требования безопасности

Особое внимание в новом порядке уделено организации учебно-тренировочных сборов:

Количество, сроки и продолжительность сборов определяют спортивные организации совместно с соответствующими федерациями

Продолжительность сборов не должна превышать сроки, установленные в перечне видов спортивных мероприятий

Организаторы сборов обязаны обеспечить квалифицированными тренерами, врачами и вспомогательным персоналом

Обязательно соблюдение санитарных норм, требований пожарной и технической безопасности

Новый порядок устанавливает строгие требования к отчетности:

Судейские коллегии должны предоставлять протоколы соревнований и отчеты о проведении в течение 7 календарных дней

Аналогичные сроки установлены для отчетов об учебно-тренировочных сборах

За некачественное выполнение обязанностей судьи могут быть отстранены от судейства

Новый порядок вступил в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Туркменистана 29 мая 2025 года под номером 1879.