Land Rover Defender получил больше технологий, V8 от BMW и 635 «лошадей»

Land Rover представил рестайлинговый Defender 2026 модельного года. Об этом сообщает Carscoops.

Модель получила обновлённую светодиодную оптику с новым световым рисунком и затемнённые задние фонари. Внешне внедорожник стал выразительнее за счёт расширенной цветовой палитры: добавлены оттенки Woolstone, Borasco и Sargasso. У топ-версии Defender Octa также есть вариант с бронзовым декором.

В салоне установлен новый мультимедийный экран диагональю 13,1 дюйма (ранее было 11,4). Переработана центральная консоль, добавлены съёмные боковые карманы и усовершенствованная система контроля внимания водителя.



Линейка двигателей осталась прежней. Покупателям доступны бензиновые и дизельные моторы объёмом 3,0 литра, гибридная установка PHEV и 5,0-литровый V8. Версия Defender Octa теперь оснащается двигателем от BMW — 4,4 литра, 635 л.с. и 750 Нм.

В Великобритании цены на обновлённый Defender начинаются от £57 135 (около $76 900).





