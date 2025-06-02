Bloomberg: Apple вместо iOS 19 выпустит сразу iOS 26
Компания Apple собирается кардинально пересмотреть нумерацию своих операционных систем, сообщило Bloomberg.
По словам источников агентства, следующие операционные системы Apple будут называться по году, следующему после их выпуска, а не по номеру версии. То есть на смену нынешней версии iOS 18 придет iOS 26, а не iOS 19, как планировалось ранее.
Другие операционные системы также получат соответствующие названия – iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26.
Apple решила внести изменения ради единообразия своего брендинга, а также, чтобы не путать клиентов и разработчиков. Текущие операционные системы имеют разные номера — iOS 18, watchOS 12, macOS 15 и visionOS 2, поскольку их начальные версии выпускались в разное время.
Ожидается, что официально об изменениях «купертиновцы» объявят на Всемирной конференции разработчиков WWDC 9 июня.
Представитель Apple отказался от комментариев.
Для крупных компании это не единичный случай изменения нумерации разработок. Так, компания Samsung в 2020 году переименовала свой флагманский смартфон линейки Galaxy S в честь года его выпуска, перейдя к Galaxy S20 (предыдущая версия, выпущенная в 2019-м, называлась Galaxy S10). Microsoft в 1995 году начала именовать свои операционные системы по году их выпуска, выпустив Windows 95, Windows 98 и Windows 2000. Подход Apple отличается тем, что компания будет использовать предстоящий год, а не текущий.