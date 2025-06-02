Audi вовсю внедряет ИИ для оптимизации производства и логистики

Audi активно внедряет искусственный интеллект в производственные и логистические процессы. На данный момент компания реализует свыше 100 проектов, направленных на повышение качества и сокращение времени на разных этапах сборки.

По словам члена правления Audi Герта Вокера, ИИ стал ключевым инструментом в создании более эффективной производственной среды.

Один из проектов — Tender Toucan — анализирует заявки во время тендеров и позволяет сократить время обработки на 30%. Также используются алгоритмы IRIS и WSD. Система IRIS проверяет правильность размещения технических данных на автомобилях, что помогает экономить время на сборочной линии. Алгоритм WSD выявляет дефекты сварки и помогает их устранить. Это не только повышает качество продукции, но и улучшает безопасность работников.

Audi планирует расширять применение ИИ на своих предприятиях. Компания сотрудничает с Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) в Германии. Это партнерство направлено на развитие и внедрение новых ИИ-решений в автопроме.

По заявлению компании, такие инициативы позволят сделать производство более устойчивым, технологичным и конкурентоспособным. Audi стремится не только создавать современные автомобили, но и использовать передовые методы их производства.