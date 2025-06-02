Экс-инженер NASA запустил бесплатный сервис для создания селфи из космоса

Бывший инженер NASA Марк Робер запустил бесплатный сервис, позволяющий создать селфи из космоса. Снимки делает камера, установленная на спутнике Sat Gus, сообщается на сайте компании CrunchLabs.

Спутник был выведен на низкую околоземную орбиту 14 января 2025 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Он вращается вокруг Земли на высоте около 600 км.

Название Sat Gus составлено из сокращения «satellite» и имени белки-талисмана Гас, символа основанной Робером лаборатории CrunchLabs.

Сделать селфи не сложно: пользователь загружает свою фотографию, затем она появляется на экране, закреплённом на спутнике. После этого камера делает снимок экрана на фоне планеты. Робер назвал это честным способом доказать подлинность снимка — видны и экран, и Земля на заднем плане.

Для съёмки используется камера Argus от Redwire Space. Она оснащена объективом 3 мм, радиационно-защищённой оптикой и разрешением 4000×3000 пикселей. Чтобы избежать засветки, система делает два снимка с разной экспозицией, которые затем объединяются в одно HDR-изображение.

Сервис бесплатный и доступен всем пользователям старше 13 лет. Загружаемые изображения проходят модерацию. Запрещены чужие фото, изображения знаменитостей, обнажённые снимки, политический и провокационный контент, а также изображения, созданные ИИ. Разрешены селфи, групповые фото и фотографии домашних животных.

Первая партия снимков вернётся в середине лета. Получить их можно будет по уникальной ссылке. Спутник можно отслеживать через сайты, такие как Satellite Tracker 3D.