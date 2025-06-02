Туркменистанцы приглашаются к участию в конкурсе чтецов «Вселенная Слова»

Организационный комитет IX Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова объявил о начале приема заявок на участие в Международном конкурсе чтецов «Вселенная Слова», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному году мира и доверия.

Конкурс проводится в очном и заочном форматах.

Приём заявок осуществляется до 1 октября.

К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций, организаций дополнительного образования, творческие коллективы, союзы, ассоциации, театральные образовательные учреждения, детские и молодежные объединения, организации культуры, библиотеки и другие заинтересованные организации.

Возрастные группы:

A. Детская возрастная категория – до 9 лет:

(a) Подготовительная – до 7 лет

(b) Детская – 8-9 лет

B. Младшая возрастная категория – 10 – 12 лет;

C. Средняя возрастная категория – 13 – 14 лет;

D. Юношеская возрастная группа – 15 – 17 лет;

E. Старшая возрастная группа – от 18 лет.

С Положением о порядке проведения конкурса чтецов «Вселенная Слова» и условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте «Звуки дутара» или на платформе арт-центра.