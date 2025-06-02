ПСЖ разгромил «Интер» 5:0 и впервые завоевал Лигу чемпионов

Парижский «Сен-Жермен» сенсационно обыграл миланский «Интер» со счётом 5:0 в финале Лиги чемпионов 2024/25, став первым в истории клуба обладателем главного европейского трофея. Матч прошёл на «Арена Мюнхен» в присутствии более 70 тысяч зрителей.

Французский гранд доминировал на поле с первых минут встречи. Уже на 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт после точной передачи от вингера Дезире Дуэ. Восемь минут спустя сам Дуэ удвоил преимущество парижан, продемонстрировав высокий уровень командной игры.

Во втором тайме «ПСЖ» продолжил атаковать. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль, а десять минут спустя грузинский вингер Хвича Кварацхелия довёл счёт до разгромного. Финальную точку в матче поставил вышедший на замену Маюлу на 86-й минуте.

«Интер», несмотря на солидный опыт выступлений в еврокубках, не смог оказать достойного сопротивления французской команде и потерпел самое крупное поражение в финале Лиги чемпионов за последние годы.

Для «Пари Сен-Жермен» эта победа стала историческим достижением — клуб впервые стал чемпионом Европы, а также установил рекорд как первая команда, выигравшая финал Лиги чемпионов с разницей в пять мячей.