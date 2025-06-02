Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Международным днем защиты детей

Слышать радостный смех детей – ни с чем не соизмеримое счастье, написал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в поздравительном послании по случаю Международного дня защиты детей, которое приводит информационное агентство TDH.

Глава государства отметил особое значение праздника для туркменского общества. «Международный праздник занимает особое место в жизни нашего общества, выражает приверженность Туркменистана принципам ООН в области прав и интересов детей, а также проявляемую заботу о подрастающем поколении», – говорится в послании.

По случаю праздника в беломраморном Ашхабаде, городе Аркадаг и административных центрах регионов страны развернулись насыщенные культурно-массовые мероприятия. Как сообщается, торжественно дан старт летнему сезону в детских оздоровительных центрах, расположенных в Гёкдере, Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспия и в регионах Туркменистана.

Президент подчеркнул, что в суверенном Туркменистане ежегодно возрастает количество новостроек – современных детских садов, средних школ, культурно-развлекательных центров и парков. «Наш путь развития – в подрастающем поколении, которое гордится счастливой жизнью и получает современное образование», – отмечается в послании.

Глава государства также акцентировал внимание на международном сотрудничестве в сфере защиты детей. Туркменистан конструктивно взаимодействует с Детским фондом ООН в области охраны здоровья, обучения детей, защиты интересов и прав женщин и детей. Реализуются совместные программы по обеспечению всестороннего развития детей, повышению благосостояния семей, совершенствованию систем образования и здравоохранения.

В завершение послания Президент пожелал «крепкого здоровья, долголетия, благополучия и счастливой жизни» всем жителям страны.

Международный день защиты детей широко отмечается в Туркменистане вместе с мировым сообществом и является важной датой в календаре государственных праздников нейтральной страны.