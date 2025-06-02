Джеки Чан стал обладателем черного пояса по карате

Гонконгский актер Джеки Чан получил черный пояс по карате. Торжественная церемония состоялась в Нью-Йорке во время премьеры фильма «Каратэ-пацан: Легенды», сообщили на сайте Всемирной федерации карате (WKF).

Черный пояс также был вручён и другому актеру из фильма Ральфу Маккьо. Оба артиста получили поздравления от генерального секретаря WKF Тошихисы Нагуры.

В церемонии принял участие олимпиец и чемпион США по карате Томас Скотт. Вручение поясов прошло в рамках сотрудничества WKF с создателями франшизы «Каратэ-пацан».

WKF отметила, что это событие подчёркивает роль кино в продвижении ценностей карате — дисциплины, уважения, чести, стойкости и единства.

«Карате занимает привилегированное положение в популярной культуре и в сообществах по всему миру. Это дисциплина и всемирный бренд, известный людям во всем мире. Мало кто сумел передать фантастические ценности карате лучше, чем франшиза „Karate Kid“», — заявил президент WKF Антонио Эспинос.

Фильм «Каратэ-пацан: Легенды» вышел в мировой прокат 8 мая. Джеки Чан и Ральф Маккьо исполнили роли мастеров боевых искусств, которые помогают молодому герою Ли Фонгу (его роль исполнил Бен Ван) освоиться в Нью-Йорке и принять участие в турнире по карате. Режиссёр картины — Джонатан Энтуистл, сценарий написал Роб Либер.