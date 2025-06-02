ВОЗ в Туркменистане инициировала курс разговорного английского языка для студентов-медиков

В Туркменистане для студентов-медиков организован интенсивный онлайн-курс разговорного английского языка, инициированный Страновым офисом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Туркменистане в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Государственным медицинским университетом им. Мырата Гаррыева при поддержке добровольцев ООН.

Этот курс является частью более широкой инициативы Youth4Health, запущенной Региональным директором ВОЗ по Европе доктором Хансом Клюге, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Программа объединяет молодых и активных людей из Европы и Центральной Азии, стремящихся продвигать здоровье, благополучие и равенство в своих сообществах. Участники курса из Туркменистана уже являются активными членами этой сети и вовлечены в деятельность по защите интересов в сфере здравоохранения и лидерства.

«Для меня это особенно важно, так как изучение языков всегда давалось с трудом, особенно после того, как я сосредоточилась на медицинских, а не гуманитарных предметах», — отметила Яйлымова Джахан, одна из участниц курса.

Основной целью курса стало развитие навыков общения на английском языке — важнейшего инструмента для участия в международном диалоге в сфере здравоохранения. Программа была адаптирована под потребности будущих медицинских специалистов с акцентом на медицинскую терминологию, общение с пациентами и участие в академических дискуссиях.

Назик Атаева добавила:

«Я узнала очень много нового и почувствовала ещё большую мотивацию к личностному и профессиональному росту. Очень хочу участвовать в подобных программах в будущем и надеюсь, что такие возможности для обучения и общения будут появляться чаще».

Эта инициатива также отражает постоянную приверженность ВОЗ поддержке молодёжи и развитию её потенциала в Туркменистане.

«Студенты были просто невероятны. Подготовленные, открытые, увлеченные и полные света — они делали каждую сессию живой. Работать с ними — это тот опыт, о котором мечтает каждый учитель», — отметил Александр Дмитриев, волонтер ООН, который вел курс английского языка.