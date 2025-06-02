Вальс «Голубой Дунай» Штрауса отправят в космос

Европейское космическое агентство (ESA) решило совместить свой 50-летний юбилей с 200-летием со дня рождения Иоганна Штрауса. В честь этих событий знаменитый вальс австрийского композитора «На прекрасном голубом Дунае» решили передать в космос в виде радиосигнала, сообщает Phys.org.

31 мая 2025 года европейские музыканты проведут специальную концертную программу, посвящённую «королю вальсов». Венская опера, среди прочего, исполнит «Голубой Дунай». Выступление будет транслироваться на больших экранах в Вене, Мадриде и Нью-Йорке.

Одновременно ESA будет передавать в космос студийную запись этой композиции. Хотя технологии позволяют передавать живой звук в реальном времени, для надёжности специалисты агентства решили использовать заранее подготовленную версию.

Радиосигнал будет направлен в сторону межзвёздного зонда Voyager 1. Сигнал будет идти 23 часа.

Музыку в космос отправляют уже не впервые. В 2008 году NASA отметила свое 50-летие, передачей в сторону Венеры записи песни Мисси Элиот «The Rain (Supa Dupa Fly)». В 2012-м на марсоход Curiosity была загружена композиция «Reach for the Stars», которую впоследствии аппарат транслировал на Землю.

«Голубой Дунай» неспроста ассоциируют с космосом — композиция звучала в культовом фантастическом фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Однако в 1970-х, когда NASA отправляло зонды Voyager с золотыми пластинками на корпусах, включавшими образцы музыки и звуков Земли, Штраус по какой-то причине, был обделен вниманием. Нынешняя акция ESA, по словам организаторов, направлена на то, чтобы частично исправить эту несправедливость.