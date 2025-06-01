Туркменистан нацелен на расширение экспорта природного газа в ЕС

Туркменистан придает важное значение проектам, направленным на экспорт туркменского газа в Европу, заявил Президент Сердар Бердымухамедов на первом саммите в формате «Центральная Азия – Италия».

«Туркменистан, обладая колоссальными запасами природного газа, проводит в жизнь политику диверсификации маршрутов его поставок на международные рынки. В этой связи мы придаём важное значение проектам, направленным на вывод туркменского газа в европейском направлении», – приводит слова Президента Туркменистана агентство TDH.

По словам Сердара Бердымухамедова, среди приоритетных направлений сотрудничества в формате «Центральная Азия – Италия» следует выделить энергетику, транспорт, промышленность, финансовый и частный сектор, а также новые сферы – цифровизацию, «зеленые» технологии и искусственный интеллект.

Президент Туркменистана отметил потенциал сотрудничества в области водородной энергетики. «Как известно, в ближайшие десятилетия природный газ останется доминирующим источником получения водорода. И здесь мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с итальянскими партнёрами», – заявил он.

Туркменистан также заинтересован в участии в новых транспортных конфигурациях по траектории Азия-Европа, включая перспективный «Срединный коридор», проходящий через страны Центральной Азии и Каспийского региона.

В области экологии и климата Сердар Бердымухамедов выделил повышение энергоэффективности промышленных мощностей, рациональное водопользование и внедрение «зеленых» технологий как приоритетные направления сотрудничества.

Саммит «Центральная Азия – Италия» прошел 30 мая в Астане при участии лидеров всех стран региона и премьер-министра Италии.