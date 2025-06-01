ПСЖ и «Интер» разыграют трофей футбольной Лиги чемпионов

Сегодня в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и итальянским «Интером» – главное событие европейского клубного футбола. Начало встречи на «Альянц Арене» – в 23:55 по ашхабадскому времени.

«Пари Сен-Жермен» впервые с 2020 года вышел в финал главного европейского турнира. Тогда парижане уступили «Баварии» со счетом 0:1. В нынешнем сезоне команда Луиса Энрике прошла сложный путь, обыграв в полуфинале лондонский «Арсенал».

«Интер» возвращается в финал Лиги чемпионов впервые с 2023 года, когда «нерадзурри» уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1. Миланская команда трижды становилась победителем турнира, последний раз – в памятном сезоне 2009/10 под руководством Жозе Моуринью.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике имеет опыт побед в Лиге чемпионов – в 2015 году он привел «Барселону» к историческому секступлу, выиграв все шесть возможных турниров. Испанский специалист стремится повторить успех с новой командой.

Симоне Индзаги руководит «Интером» третий сезон и впервые вывел команду в финал главного европейского турнира. 48-летний итальянец ранее никогда не побеждал в Лиге чемпионов в качестве главного тренера.

Это будет только второй финал Лиги чемпионов между командами из Франции и Италии. Первый состоялся в 1993 году, когда «Марсель» обыграл «Милан» со счетом 1:0 благодаря голу Басиле Боли.

Финальный матч в Мюнхене станет 69-м в истории главного европейского клубного турнира. Ожидается, что встречу посетят около 75 тысяч зрителей, а телевизионная аудитория составит более 400 миллионов человек по всему миру.