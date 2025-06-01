Президент Туркменистана призвал к налаживанию диалога с новыми властями Афганистана

Туркменистан считает важным продолжить проведение практической работы по налаживанию международного диалога с новыми властями Афганистана, заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на первом саммите в формате «Центральная Азия – Италия».

«Говоря о региональной безопасности, нельзя обойти вниманием ситуацию в Афганистане. Туркменистан считает важным продолжить проведение практической работы по налаживанию международного диалога с новыми де-факто властями Афганистана. Мы убеждены, что стабильный и экономически развивающийся Афганистан отвечает интересам всего международного сообщества», – цитирует главу туркменского государства агентство TDH.

По словам Сердара Бердымухамедова, Туркменистан намерен и далее прилагать необходимые усилия для реализации крупных региональных проектов. В их числе газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан, высоковольтная линия электропередачи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, а также строительство железных дорог в афганском направлении.

Президент Туркменистана также отметил необходимость активизации усилий по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.