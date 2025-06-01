Президента Туркменистана пригласили посетить Италию с визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов получил приглашение от премьер-министра Италии Джорджи Мелони посетить страну с визитом в любое удобное время, сообщает агентство TDH.

Переговоры Сердара Бердымухамедов и Джорджи Мелони состоялись на полях саммита «Центральная Азия – Италия» в Астане.

Стороны констатировали поступательное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в нефтегазовой сфере, транспортной отрасли, текстильной промышленности и взаимодействия деловых кругов.

Сердар Бердымухамедов отметил значительный потенциал для расширения сотрудничества в энергетической и химической отраслях, развитии железнодорожной инфраструктуры, экологической сфере, сельском и водном хозяйстве. С целью систематизации торгово-экономического взаимодействия Президент Туркменистана предложил создать координационный механизм в формате межправительственной комиссии либо делового совета.

Глава государства также пригласил премьер-министра Италии в Ашхабад на Форум мира и доверия, который состоится 12 декабря в честь 30-летия провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана.