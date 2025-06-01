Перспективные биотехнологии рассмотрели участники конференции в технопарке Туркменистана

Конференция «Биотехнологии – перспективная область», прошедшая в Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана, собрала ведущих специалистов из научных и образовательных учреждений страны.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», участники обсудили ключевые аспекты развития биотехнологий и их практического применения. В их числе вопросы современного биотехнологического образования для школьников, особенности размножения ценных лечебных растений Копетдага методом in vitro, а также роль современных биотехнологий в различных отраслях промышленности.

Отдельное внимание было уделено инновациям в пищевой промышленности, включая технологии получения лиофилизированных продуктов, а также синтезу важных витаминов из природного сырья, отмечает источник.