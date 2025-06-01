Педагоги вузов Туркменистана изучили импакт-фактор международных научных журналов

Преподаватели вузов Туркменистана приняли участие в учебно-методическом онлайн-семинаре на тему «Импакт-фактор международных индексируемых научных журналов».

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», рассматривались вопросы, касающиеся структуры и содержания научных статей, требований международных научных баз данных, а также современных подходов к оформлению и подаче научных результатов.

Участники подробно рассмотрели тему численного показателя цитируемости научных журналов (импакт-фактора), отражающего их значимость и влияние в научном сообществе. Журналы с высоким импакт-фактором считаются более престижными и авторитетными.

Ранее мы сообщали, что педагоги Туркменистана увеличили публикации в мировых научных журналах более чем в 95 раз.