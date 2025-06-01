Красный Полумесяц провел в Ашхабаде акцию к Международному дню защиты детей

30 мая сотрудники и волонтеры Центрального офиса Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ) провели благотворительную акцию, посетив маленьких пациентов Ашхабадской городской детской больницы.

Дружественную поддержку в этом НОКПТ оказала компания JAM creative. Вместе с волонтерами Красного Полумесяца они подготовили для детей интересную программу с весёлыми конкурсами, играми, викториной и другими интерактивными развлечениями.

В активностях участвовали не только дети, но и их родители. Праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей, удался на славу — он был наполнен яркими впечатлениями, трогательными моментами, незабываемыми эмоциями.

Координатор программы НОКПТ Д.Гаврилова:

«Как запомнятся детские годы нашим детям зависит от нас, взрослых. Дети — это наши маленькие солнышки. Именно мы должны создать условия, чтобы они росли в атмосфере любви, заботы и, конечно, мира. Счастья и здоровья всем детям!».

По завершении мероприятия все дети получили подарки от НОКПТ.