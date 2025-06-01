Глава Туркменистана: ООН остается единственным универсальным механизмом обеспечения безопасности

Единственным универсальным механизмом обеспечения устойчивой безопасности остается система ООН, заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на первом саммите в формате «Центральная Азия – Италия», прошедшем 30 мая в Астане.

«Говоря о безопасности, хотел бы отметить, что Туркменистан рассматривает эту важную категорию сквозь призму её целостности и неделимого характера. Это особенно актуально сегодня, когда мы являемся свидетелями серьёзных сдвигов в мировой архитектуре международных отношений. В этом контексте мы убеждены, что единственным универсальным механизмом обеспечения устойчивой безопасности остаётся система ООН», – приводит слова Президента Туркменистана агентство TDH.

Исходя из такого понимания, Туркменистан выступил с предложением об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия», отметил Сердар Бердымухамедов. Он выразил признательность за поддержку этой инициативы, одобренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2024 года.

Президент Туркменистана также подчеркнул важность использования потенциала нейтралитета, который включает элементы превентивной дипломатии и активной миротворческой деятельности.

Ключевые вопросы миростроительства, развития культуры политического диалога и укрепления доверительных отношений между государствами будут рассмотрены на Международном форуме мира и доверия, который состоится 12 декабря в Ашхабаде, сообщил Сердар Бердымухамедов. Форум будет посвящен 30-летию нейтралитета Туркменистана.

Президент Туркменистана пригласил глав государств и правительств принять участие в предстоящем форуме.