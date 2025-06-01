В Японии оцифруют мангу, аниме и игры для сохранения культурного наследия

Япония приступила к созданию цифрового архива, чтобы сохранить и продвинуть своё богатое культурное наследие, которое пользуется огромной популярностью по всему миру благодаря аниме, видеоиграм и манге. Основная цель проекта — создание обширной базы данных, включающей ключевые произведения искусства и культурные ценности страны, сообщает bigasia.ru со ссылкой на Asia News Network.

Работа над этим проектом началась в марте прошлого года. Сейчас экспертная группа сосредоточена на двух основных направлениях: медиаискусстве (манга, аниме, видеоигры) и региональных культурных ресурсах. В области медиаискусства планируется создание национального центра, который будет собирать и сохранять оригинальные работы японских художников и аниматоров. Для повышения эффективности правительство будет сотрудничать с местными органами власти и использовать портал Japan Search, позволяющий одновременно искать материалы в библиотеках, музеях и других учреждениях по всей стране.

Кроме того, правительство стремится развивать региональный туризм и продвигать онлайн-продажу культурных реликвий. Это связано с растущей популярностью «аниме-туризма», когда фанаты посещают места в Японии, изображённые в их любимых комиксах и мультфильмах.