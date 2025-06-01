В Ашхабаде прошла конференция к 330-летию со дня рождения Довлетмаммета Азади

В Ашхабаде отметили 330-летие со дня рождения Довлетмаммета Азади, литературное наследие которого является неисчерпаемым источником знаний и мудрости для туркменского народа.

Конференция в честь юбилея поэта и философа состоялась в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

В конференции приняли участие ученые, изучающие творчество поэта, представители Секретариата Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана.

Выступившие на форуме отмели непреходящую ценность литературного творчества Азади, его философских трудов. Как подчеркивалось, Довлетмаммет Азади, как великий мыслитель, ученый, поэт и истинный патриот своей земли, направил весь свой ум и талант на то, чтобы сохранить национальные традиции, укрепить единство и сплоченность родного народа.