Туркменские дипломаты отметили Всемирный день велосипеда в Герате

В афганском городе Герат 29 мая прошел массовый велопробег, приуроченный к Всемирному дню велосипеда. Мероприятие было организовано Генеральным консульством совместно с афганскими партнерами в рамках «Года международного мира и доверия», сообщило Turkmenportal пресс-служба консульства.

В велопробеге по центральным улицам города приняли участие местные велосипедисты, представители региональных властей и дипломатических миссий, работающих в Герате.

Организаторы напомнили, что Всемирный день велосипеда был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана и с тех пор отмечается во многих странах мира.

Участников мероприятия поблагодарили за активное участие в продвижении физической культуры, здорового образа жизни и развития спортивного движения в регионе.