Президент Туркменистана провел встречу с премьер-министром Италии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Казахстан провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Переговоры состоялись на полях первого саммита «Центральная Азия-Италия», который проходит в столице Казахстана, пишет TDH.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Глава туркменского государства подчеркнул важность укрепления отношений с европейскими странами, включая Италию.

Президент Туркменистана передал приветствие от Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Саммит стран Центральной Азии и Италии проходит впервые. Ожидается, что по его итогам будут приняты документы, направленные на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Италией и странами Центральной Азии.