Президент Туркменистана прибыл в Астану для участия в саммите «Центральная Азия – Италия»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в столицу Казахстана для участия в первом саммите «Центральная Азия – Италия». Об этом сообщает TDH.

В Международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица. По прибытии в Астану Президента Туркменистана встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица, а также члены туркменской делегации.

Как отмечается в сообщении, участие главы Туркменистана в саммите является продолжением внешнеполитической стратегии страны, основанной на принципах мира, добрососедства и равноправия.

Предполагается, что саммит станет эффективным инструментом для развития взаимовыгодного сотрудничества между странами Центральной Азии и Италией, откроет новые возможности для устойчивого экономического развития и интенсификации культурных связей.