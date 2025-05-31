На территории города Серахс в Туркменистане возведут новый рынок
Новый рынок возведут на территории города Серахс Серахсского этрапа Ахалского велаята. Об этом доложил вице-премьер Н.Атагулыев на заседании Правительства Туркменистана 29 мая.
Как сообщалось, принимаются меры по организации деятельности торгового сектора и сферы услуг согласно требованиям времени, обеспечению высокого качества обслуживания населения, в том числе по возведению профильных объектов.
Доложив о разработке проекта рынка, вице-премьер представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.
Президент Сердар Бердымухамедов, одобрив предложение о строительстве рынка в городе Серахс, поручил вице-премьеру провести надлежащую работу в этом направлении, сообщает ТДХ.