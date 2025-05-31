На площади в Ашхабаде 300 детей исполнили национальный танец куштдепди

В Ашхабаде на площади «Алем» 300 детей станцевали традиционный танец куштдепди, как символ выражения прав детей и единства.

Культурная акция, посвященная Международному дню защиты детей, была организована ЮНИСЕФ в Туркменистане в партнерстве с Министерством культуры, Министерством образования, Аппаратом Омбудсмена и Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Александру Нартеа, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане:

«Куштдепди — это больше, чем танец. Это круг единства, счастья и общей радости — как и мир, который мы хотим создать для детей. В этот важный день мы празднуем всеобщие права каждого ребенка — расти, мечтать, процветать и быть услышанным».

В течение всего дня 1 июня на телеканале Yashlyk и цифровых ресурсах ЮНИСЕФ в Туркменистане будет демонстрироваться это уникальное представление, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Также в преддверии 1 июня ЮНИСЕФ в Туркменистане совместно с Аппаратом Омбудсмена провели информационную кампанию по повышению осведомленности о Конвенции о правах ребенка (КПР) и правах детей.

Более 170 школьников приняли участие в творческих мероприятиях и интерактивных сессиях, узнавая о своих правах через танцы, обсуждения и игры.