На восток Туркменистана поступила новая партия сельхозтехники John Deere M732i

В Лебапский велаят поступила новая партия техники – это прицепные опрыскиватели John Deere M732i, которые используются в сельском хозяйстве для опрыскивания и подкормки полей удобрениями, а также для борьбы с вредителями посевов.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», по этому случаю состоялось совещание с участием представителей совместного предприятия «IPC Agri», соответствующих специалистов, а также учащихся Туркменабатской агропромышленной средней профессиональной школы.

На собрании было рассказано об эксплуатационных характеристиках новой сельхозтехники.

Затем встреча продолжилась на хлопковых полях дайханского объединения имени Дж.Хекимова Чарджевского этрапа, где участники смогли ознакомиться с техникой в полевых условиях.